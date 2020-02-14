مرشح حزب ماكرون لمنصب عمدة باريس ينسحب بعد تسريب فيديو جنسي

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أعلن بنجامين غريفو، مرشح حزب "الجمهورية إلى الأمام"، الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تخليه عن فكرة الترشح لمنصب عمدة باريس، بعد تسريب فيديو جنسي منسوب له.

وقال غريفو في بيان "قررت أن أسحب ترشحي من الانتخابات البلدية، ولا أريد أن أعرض نفسي ولا عائلتي للمزيد من الاستهداف"، مؤكدا أنه يتعرض "لضربات من شتى الأنواع".

وأضاف "لقد اختبرت صعوبة الحياة السياسية، ونحن نعاني منذ سنة من افتراءات وأكاذيب وهجمات مجهولة المصدر، فضلا عن كشف محادثات شخصية وتهديدات بالموت".

ويأتي هذا القرار بعد يومين من تسريب مقطع فيديو به رسائل "ذات طبيعة جنسية"، يعتقد أن غريفو أرسله إلى امرأة، ولم يتم التأكد من صحته.