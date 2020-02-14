living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مدينة آسيوية تحظر عيد الحب "للحفاظ على نقاء القيم الإسلامية"

14
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حظرت مدينة إندونيسية الاحتفال بعيد الحب "للحفاظ على نقاء القيم الإسلامية"، كما حذرت المدينة الفنادق والمطاعم وأماكن الترفيه من استضافة أي حدث متعلق بهذه المناسبة.
 
وقالت مدينة باندا آتشيه، عاصمة مقاطعة آتشيه بشمال سومطرة بإندونيسيا، إن الذين سيحتفلون بهذه المناسبة "سيتحدون الشريعة الإسلامية".
 
وأوضح عمدة المدينة، أمين الله عثمان، أنه: "للحفاظ على نقاء القيم الإسلامية وتعزيز الشريعة الإسلامية، نود أن نبلغ الجمهور بأن يوم عيد الحب يتعارض مع الشريعة الإسلامية وليس جزءا من ثقافة آتشيه".
 
وتابع العمدة قائلا إنه وقّع وأصدر تعميما يوم الاثنين 10 فبراير، يحث الشباب في المدينة على الامتناع عن المشاركة في أي نوع من الأنشطة الاحتفالية بيوم عيد الحب.
 
وقال لوكالة أنتارا: "بعيدا عن تحدي الشريعة الإسلامية وثقافة آتشيه، فإن عيد الحب يتعارض مع تقاليد أتشيه".
 
وتعد مدينة باندا آتشيه، البالغ عدد سكانها نحو 270 ألف نسمة، هي المنطقة الوحيدة في إندونيسيا التي تقطنها أغلبية مسلمة، والتي تفرض الشريعة الإسلامية.
 
وأصدرت وكالة Bandung Education Agency التعليمية في مقاطعة جاوة الغربية، أحد أقاليم إندونيسيا، تعميما مماثلا يحظر على طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية في المدينة الاحتفال بعيد الحب.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout