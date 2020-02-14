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كوريا الشمالية تعدم مواطناً بعد عودته من الصين!

14
FEBRUARY
2020
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أفادت صحيفة “ديلي ميل” نقلاً عن إعلام كوري جنوبي، أن السلطات الكورية الشمالية اعدمت مسؤولاً تجارياً بسبب توجّهه إلى حمام عمومي فيما كان من المفترض أن يكون في الحجر الصحّي، وفقاً لما أفادت به.
 
في التفاصيل، ذكرت الصحيفة، أنّ المسؤول التجاري تمّ إلقاء القبض عليه وأُطلق عليه الرصاص مباشرة بعد مخاطرته بنشر العدوى من خلال زيارة الحمام العمومي، حيث سبق أن وُضع المسؤول التجاري في العزل بعد عودته من رحلة إلى الصين.
 
ولم ترد تقارير بعد عن ظهور أي حالات إصابة بالفيروس في “بيونغ يانغ”، بيد أنّ خبراء يقولون إنّ وجوده في البلاد قد يمثّل كارثة، بسبب النقص المزمن للإمدادات الصحية وفقر البنية التحتية للرعاية الصحية.
 
يُذكر أنّ الصين كانت أعلنت عن قفز عدد الوفيات وحالات الإصابة الناجمة عن كورونا في الصين، الخميس، بشكل كبير مع تسجيل 242 حالة وفاة في يوم واحد في هوبي، إضافة إلى 15 ألف إصابة.
 
وبعد إعلان السلطات عن الأرقام الجديدة، بلغ عدد المتوفين 1355 شخصاً على الأقل، والمصابين نحو 60 ألفاً.
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