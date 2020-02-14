"إمبراطور أمازون" يشتري أغلى منزل في تاريخ لوس أنجلوس

A + A -

حطم مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، رقما قياسيا جديدا، واشترى أغلى منزل في لوس أنجلوس، مقابل مبلغ ضخم.



وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن بيزوس دفع مبلغ 165 مليون دولار، لشراء منزل جديد في لوس أنجلوس، ليصبح أغلى منزل يتم شراءه في المدينة المكتظة بالأثرياء والنجوم.

وحطم بيزوس الرقم القياسي لأغلى قصر في لوس أنجلوس، والذي كان باسم لاكلان ميردوخ، رئيس مؤسسة فوكس نيوز وابن الملياردير المؤسس روبرت مردوخ، حيث سبق أن أنفق 150 مليون دولار لشراء قصره في ضواحي المدينة.

ويعود قصر بيزوس الجديد لمؤسس شركة وورنر براذرز لإنتاج الأفلام، وتم بناؤه عام 1937، وقطن فيه جاك وورنر، مؤسس الشركة.

وكان الملياردير الأميركي دايفد غيفين قد اقتنى القصر "التاريخي" مقابل 47.5 مليون دولار، عام 1990، حين كان رقما قياسيا وقتها في لوس أنجلوس.

ويتضمن قصر بيزوس الجديد العديد من الشرفات، وحدائق خلابة، ومنزلين للضيوف، وملعب للتنس وحمام سباحة وملعب للغولف، ومركز للأطفال، و3 مشاتل مغلقة للنباتات، فضلا عن الغرف الفاخرة العديدة.

ومن غير المعلوم حتى الآن، إذا ما كان رئيس "إمبراطورية أمازون" سيتخذ القصر العملاق كمسكن رئيسي له.

وكان بيزوس قد اشترى أرضا للإعمار في لوس أنجلوس، مقابل 90 مليون دولار، بالإضافة إلى ثلاث شقق في نيويورك بقيمة 80 مليون دولار، مطلع هذا الشهر.

يشار إلى أن بيزوس هو أغنى رجل بالعالم، وتقدر ثروته بـأكثر من 130 مليار دولار.