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فيروس كورونا.. آخر التطورات

13
FEBRUARY
2020
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يواصل فيروس كورونا الانتشار وحصد الأرواح، في الوقت الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه "من المبكر جدا" القول إن الفيروس قد بلغ ذروته أو وصل نهايته.

 

وقفز عدد الوفيات وحالات الإصابة الناجمة عن فيروس كورونا في الصين، الخميس، بشكل كبير، مع تسجيل 242 حالة وفاة في يوم واحد في مقاطعة هوبي، إضافة إلى 15 ألف إصابة.

وبعد إعلان السلطات عن الأرقام الجديدة، بلغ عدد المتوفين 1355 شخصا على الأقل، ووصل تعداد المصابين إلى 60 ألفا.

وفي تحديثها اليومي، أكدت لجنة الصحة في هوبي حدوث 14840 إصابة جديدة في المقاطعة وسط الصين.

وتأتي هذه القفزة في الحصيلة مع إعلان مسؤولين محليين إعادة تغيير طريقة تشخيص حالات الإصابة بفيروس "كوفيد 19".

وقالت لجنة الصحة في هوبي إنها ستضم من الآن فصاعدا إلى سجل الإصابات الرسمية حالات تم "تشخيصها سريريا".

وهذا يعني أن صور الرئتين في حالات محتملة يمكن اعتبارها كافية لتشخيص الإصابة بالفيروس، بدلا من فحوص الحمض النووي.

وأضافت أن التصنيف الجديد شمل 13332 حالة إصابة وأكثر بقليل من نصف حصيلة الوفيات الجديدة.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا التغيير يعني أنه بات بإمكان المرضي الحصول على علاج "في أسرع وقت ممكن"، كما أنه يجعل التصنيف "متوافقا" مع تصنيفات مستخدمة في مقاطعات أخرى.

ارتفاع في الإصابات بـ"السفينة الموبوءة"

قال وزير الصحة الياباني كاتسونوهو كاتو، الخميس، إنه تم التأكد من إصابة 44 شخصا آخرين على متن السفينة السياحية الراسية قبالة اليابان بفيروس كورونا.

وأوضح كاتو أنه تم اكتشاف 44 حالة إصابة جديدة بعد إجراء 221 فحصا، مما يرفع حصيلة الأشخاص المصابين على متن سفينة "دايموند برينسس" إلى 218، بالإضافة إلى مسؤول في الحجر الصحي التقط الفيروس خلال عمله على السفينة.

وكانت السفينة "دايموند برينسس" التي تديرها الولايات المتحدة قد أكملت جولة استمرت 14 يوما توقفت خلالها في هونغ كونغ والعديد من الموانئ الآسيوية الأخرى قبل أن تعود إلى اليابان.

نهاية كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن "من المبكر جدا" القول ما إذا وصل فيروس كورونا المستجد إلى ذروته أو متى يمكن أن ينتهي.

وقال مدير البرامج الصحية الطارئة في منظمة الصحة العالمية مايكل راين قوله: "أعتقد أنه من المبكر جدا في الوقت الراهن أن نحاول التكهّن ما إذا كان الوباء في مراحله الأولى، الوسطى أو النهائية".

وتحدث مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس عن "استقرار في عدد الإصابات الجديدة المسجلة في الصين الأسبوع الماضي"، مشددا على ضرورة عدم التسرع في إطلاق الاستنتاجات.

وتابع قائلا إن "تفشي (الفيروس) مفتوح على كل الاحتمالات".

 

 

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