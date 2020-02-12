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تسجيل أول حالة وفاة في طهران قد تكون مرتبطة بـ"كورونا"

12
FEBRUARY
2020
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كشفت صحيفة إيران الرسمية عن وفاة امرأة (63 عاما) في أحد مشافي العاصمة طهران كانت تحمل أعراضا تشبه أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد.
 
وأضافت الصحيفة أنه عند ظهيرة يوم الاثنين الماضي تلقت الشرطة بلاغا بوفاة امرأة بشكل مثير للشبهة في أحد مشافي طهران، وتابعت الصحيفة أن الشرطة بدأت تحقيقاتها على الفور وأنه بناء على المعلومات الأولية ووفقا لأقوال الفريق الطبي في المشفى فإنه يحتمل أن تكون الوفاة بسبب الإصابة بـ"فيروس" كورونا.
 
وقالت الصحيفة إنه تم عرض الجثة على الطب العدلي لمتابعة التحقيقات.
 
وتعليقا على هذا الموضوع  نفى مدير دائرة العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية صحة الأنباء، قائلا: "التقارير بشأن وفاة امرأة نتيجة إصابتها بفايروس كورونا غير صحيحة لأنه لم يتم تسجيل أي أعراض للإصابة بالفايروس في ايران حتى الآن".
 
على صعيد متصل أكدت وزارة الصحة الإيرانية أن الفحوص التي تم إجراؤها على الطلاب الإيرانيين العائدين من مدينة ووهان الصينية تشير إلى عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" لكنهم سيبقون في الحجر الصحي لأسبوع آخر.
روسيا اليوم
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