living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رجل يتناول طعام الكلاب 30 يوما.. والسبب؟

12
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في تجربة غريبة من نوعها، حاول مدير تنفيذي لإحدى الشركات العاملة في ميدان صناعة أغذية الحيوانات، إثبات فوائد هذه الأطعمة ليس للكلاب والقطط فقط، وإنما للبشر أيضا.


وخلال التجربة التي امتدت على مدار شهر كامل (من 2 يناير حتى 3 فبراير 2020)، لم يتناول ميتش فلدرهوف، مدير شركة "مونستر ميلينغ" التي تتخذ من تكساس الأميركية مقرا لها، سوى أغذية الكلاب التي تنتجها شركته.

وتحدث فلدرهوف عن تجربته قائلا: "تناول طعام الكلاب ليس بالأمر السهل، وذلك لأن لديها رائحة قوية. كانت الأيام الأربع الأولى صعبة للغاية، إلا أن الأمر تحسّن بعدها".

ووفق ما نقل موقع "أوديتي سنترال" المتخصص بالأخبار الطريفة، فإن فلدرهوف تمكّن خلال تقدمه في التجربة من تناول "تشكيلة" من أغذية الكلاب بعد أن استساغ مذاقها، مثل الأسماك وكرات اللحم والحبوب المطحونة.

وظهر فلدرهوف في إحدى الفيديوهات وهو يثني على مذاق أغذية الكلاب، مضيفا أنه يفتقد في ذات الوقت الأغذية العادية التي يأكلها البشر.

ونشر فلدرهوف عددا من الفيديوهات التي تحدث خلالها عن أهمية تجربته في التأكيد على جودة الأغذية الخاصة بالحيوانات، مسوّقا منتجات شركته بعبارة: "لن نطعم كلبك شيئا ما لم نتناوله أولا".

وأسفرت تجربة فلدرهوف على حدّ قوله عن خسارته ما يقرب من 13 كيلوغراما خلال شهر قضاه في التهام أغذية الكلاب.

وهاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فلدرهوف، حيث اعتبره فريق أنه يسعى لتسويق منتجاته بأسلوب مخادع، مشددين على أنه لا يستطيع الصمود كل هذه المدة بتناول مأكولات الكلاب فقط.

وذهب آخرون إلى اتهامه بأن طريقته قد تسبب مشكلات صحية خطيرة لمن يفكر في تقليده، وحذر البعض من عدم ملاءمة طعام الكلاب للبشر، لأنه يحتوي مكونات غير صحية بالنسبة لهم.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout