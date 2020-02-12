كارلوس غصن في عمل درامي..؟

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كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية أنّ "رئيس تحالف رينو نيسان سابقًا كارلوس غصن سيوقع على الأرجح عقدًا مع شركة أميركية رائدة بهدف تجسيد حياته في عمل درامي.

وبحسب الوكالة، فإنه من المرجح أن يتعاقد غصن مع مايكل أوفيتز، مؤسس إحدى كبريات شركات المواهب الفنية ورئيس والت ديزني سابقًا، على مشاريع محتملة لفيلم وأعمال تلفزيونية.

ولفتت إلى أن غصن يأمل في تجسيد سيرته في عمل درامي، بما في ذلك قصة اعتقاله وفراره من اليابان.

كما نقلت الوكالة عن متحدث باسم غصن، قوله إن أوفيتز سيساعد غصن في مشاريع تلفزيونية وأفلام.



وأكّدت الوكالة أن "قصة غصن ستستهوي كبريات الشركات المزودة لخدمة البث على الإنترنت التي تسعى دائما للمحتويات الجديدة".