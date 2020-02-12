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فيروس كورونا.. أحدث التطورات وأبرز الحقائق

12
FEBRUARY
2020
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لا يزال فيروس كورونا يواصل حصد المزيد من الأرواح منذ بدء ظهوره في ديسمبر الماضي، إذ بلغ عدد وفيات الفيروس في العالم 1115 شخصا، حتى اليوم الأربعاء.
 
 
وأظهرت أحدث البيانات أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا بلغ أكثر من 45 ألف مصاب في العالم، في حين تمكن نحو 5 آلاف مصاب من الشفاء من الفيروس.
 
وقالت اللجنة الوطنية للصحة في إقليم هوبي الصيني، الأربعاء، إن 94 شخصا جديدا توفوا بسبب تفشي فيروس كورونا في الإقليم الواقع وسط الصين، ليصل عدد القتلى بالفيروس إلى 1068 شخصا.
 
وأكد وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، الأربعاء، إصابة 39 شخصا آخرين بفيروس كورونا على متن سفينة "دايموند برينسس" السياحية الراسية قبالة سواحل اليابان، مما يرفع عدد المصابين على متنها إلى 174 شخصا.
 
وتم الحجر صحيا على سفينة "دايموند برينسس" منذ وصولها إلى اليابان الأسبوع الماضي، بعد اكتشاف إصابة شخص في هونغ كونغ بالفيروس، سبق وأن كان على متنها الشهر الماضي.
 
وأخضعت السلطات اليابانية نحو 300 راكب للفحص من أصل 3711 شخصا على متنها، وجرى إجلاء المصابين الى منشآت طبية محلية.
 
وأطلقت منظمة الصحة العالمية في البداية على الفيروس اسم "كوفيد-19" خلال مؤتمر عقدته في جنيف لدراسة سبل مواجهة الفيروس الجديد والحد من انتشاره.
 
وأكد مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء، أن فيروس كورونا يشكل "تهديدا خطيرا جدا" للعالم، على الرغم من وجود 99 بالمئة من الحالات في الصين.
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