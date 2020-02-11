معاقبة مسؤولين صينيين بارزين بعد وفاة "مكتشف كورونا"

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أعلن التلفزيون الصيني، الثلاثاء، معاقبة اثنين من كبار المسؤولين في مقاطعة خوبي وسط البلاد، التي ظهر بها فيروس "كورونا" المستجد، بإقالتهما من منصبيهما.

وأوضح التلفزيون الحكومي، أن تشانغ جين، المسؤول في لجنة الصحة في خوبي، والمديرة ليو ينغزي، أقيلا من منصبيهما بقرار من اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني للمقاطعة.

وعين وانغ هيشانغ، وهو نائب وزير سابق للصحة، في مكان المسؤولين اللذين تمت إقالتهما.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يهدف إلى تهدئة الرأي العام الغاضب منذ وفاة لي وينغ ليانغ (34 عاما) بفيروس كورونا، وهو أحد أوائل الأطباء الذين تحدثوا عن ظهور المرض، واتهمته الشرطة بنشر "شائعات".

وأعلنت بكين الثلاثاء، أن فيروس "كورونا" المستجد حصد أرواح 1016 شخصا في الصين، بينما تخطى عدد المصابين بالوباء في البلاد 42600 شخص، بعدما سجلت حوالي 2500 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إن الوباء أصاب حتى اليوم 42 ألفا و638 شخصا في الصين القارية (خارج هونغ كونغ وماكاو)، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات من جراء الفيروس 1016.

وأوضحت اللجنة أن الساعات الأربع والعشرين الأخيرة سجلت 108 حالات وفاة جديدة، 103 منها في خوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان، في أواخر ديسمبر.