ترامب يتوقع زوال فيروس كورونا في نيسان

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توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، زوال فيروس كورونا الجديد في إنيسان المقبل، بفضل الحرارة، مشيداً مجدداً بالخطوات التي اتخذها المسؤولون الصينيون، لاحتوائه.



وقال ترامب في البيت الأبيض: "بحلول نيسان، أو خلال نيسان، فإن الحرارة عموماً تقضي على هذا النوع من الفيروس".



ولكن الوباء يواصل التفشي، ولم تحدد السلطات الصحية حتى الآن، موعداً تتوقع فيه أن يتراجع فيه انتشار العدوى أسبوعا تلو آخر.



وفي هذا السياق، قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنطوني فوسي الجمعة، وهو أيضاً عضو في مجموعة العمل الرئاسية حول الفيروس: "لا نعلم".



ويبقى العامل الرئيسي في ذلك مدى تفشي الفيروس خارج الصين، وقدرة الدول الأخرى على احتوائه.



وأشاد ترامب مجدداً برد فعل بكين، وقال: "أعتقد أنهم يقومون بعمل جيد. تحدثت طويلاً إلى الرئيس شي جين بينغ، وهو واثق جداً".

24.ae