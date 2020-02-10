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بريطانيا تحذر العالم: فيروس كورونا تهديد "خطير ووشيك"

10
FEBRUARY
2020
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وصفت الحكومة البريطانية الاثنين فيروس كورونا المستجدّ بأنه تهديد "خطير ووشيك للصحة العامة" وأعلنت اتخاذها تدابير لحماية السكان.

 

وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان "الإصابة أو نقل فيروس كورونا المستجدّ يشكل تهديداً خطيراً ووشيكاً للصحة العامة"، موضحةً أنها اتخذت تدابير "لتأخير أو منع انتقال الفيروس" إلى مزيد من الأشخاص.

 

وحددت الوزارة مستشفى (آرو بارك) ومستشفى (كينتس هيل بارك) كمنشأتي "عزل"، كما صنفت إقليم هوبي ومدينة ووهان في الصين "منطقة موبوءة".

 

وتقول بريطانيا إنها رصدت حتى الآن أربع حالات إصابة بالفيروس، وتقوم بوضع البريطانيين العائدين من ووهان في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

 

وبدأ العاملون والموظفون في العودة بالتدريج للمكاتب والمصانع في الصين اليوم الاثنين، مع تخفيف الحكومة بعض القيود على العمل.

 

وتسبب تفشي المرض حتى الآن في وفاة أكثر من 900 شخص، الأغلبية العظمى منهم في البر الصيني الرئيسي.

 

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