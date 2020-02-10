الحشد والقوات العراقية يؤمنان الحدود المشتركة مع سوريا

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أكدت قيادة حرس الحدود في العراق، تأمين الحدود المشتركة مع سوريا لمنع تسلّل الإرهابيين، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لتجهيز الحدود بأحدث الكاميرات والكابلات الضوئية والكرفانات لمنع أي خروقات أمنية.





وقال قائد حرس الحدود الفريق الركن حامد عبد الله ابراهيم إن "حدودنا المشتركة مع سوريا مؤمنة بالكامل لمنع تسلّل الإرهابيين والمهربين"، مبيناً أن "وزارة الدفاع تعمل على تجهيز الحدود بكافة المعدات والتجهيزات اللازمة لتحصينها من أي خروقات أمنية".

وأشار إلى أن "هنالك خطة لمقرات أفواج وألوية ولعدد كبير من الملاحق في حال انطلاق الموازنة وخصوصاً على الحدود السورية".

وأضاف أن "من أهم الأمور التي نعمل عليها هو توفير سكن ملائم للمقاتلين، حيث عملنا على تجهيز المخافر من شركات رصينة وبفترات قياسية".

وتابع أنه "جهزنا كاميرات على بعد 80 كليو متراً مع الحدود السورية وهي مؤمنة ومربوطة باحترافية، فضلاً عن مد الكابلات الضوئية الأسبوع المقبل، حيث بدأنا بنقل 9 كاميرات لقيادة قوات حرس الحدود".

من جانبها أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، إنشاء نقاط أمنية منتظمة في محيط قضاء القائم غربي محافظة الأنبار، لتأمين محيط القضاء بين العراق وسوريا.

وقال إعلام الحشد، في بيان صحفي، إن "قوات اللواء 13 في الحشد الشعبي أنشأت نقاطا أمنية منتظمة في محيط قضاء القائم بهدف تأمين محيط القضاء من أية تسللات لفلول عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أن "تلك النقاط أسهمت أيضا في تأمين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا والطريق الرابط بين البلدين".