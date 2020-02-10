ايران تعلن نجاح إطلاق قمر "ظفر" الصناعي إلى الفضاء

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أعلنت ايران نجاح إطلاق قمر "ظفر" الصناعي إلى الفضاء عبر صاروخ سيمرغ لكنه واجه خللا في بلوغ السرعة اللازمة.





وأوضحت ان الصاروخ واجه خللا في بلوغ السرعة اللازمة لوضع القمر في المدار، وهو ما حال دون اكتمال المرحلة الاخيرة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أحمد حسيني بأن العمل جار لإصلاح الخلل وإطلاق القمر مستقبلا.

وقال حسيني: "في مهمة إطلاق القمر الصناعي ظفر فإن جميع عمليات الإطلاق الفضائي مثل تجميع الأقمار الصناعية ، واختبارات ما قبل الإطلاق ، وحقن الوقود وما قبل الضغط ، هي بالكامل تم إنجازها ، کما تم إطلاق وتشغيل محركات القمر الصناعي في المرحلة 1 وفصل المراحل وبدء تشغيل المحرك في المرحلة 2 بشكل صحيح لکن في نهاية المطاف ، لم يصل القمر الصناعي إلى السرعة اللازمة لحقن القمر الصناعي في المدار المطلوب.

وفقًا للتقرير ، تم تحقيق جزء كبير من الأهداف البحثية قيد النظر في هذا الإطلاق وتم تحسين بيانات القياس عن بُعد من عملية الإطلاق تمامًا ، ومن خلال تحليل هذه البيانات وتطبیق عملية النظم الفرعية ، تم إجراء تحسينات على التصميم من أجل الإطلاق في المستقبل.