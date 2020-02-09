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طهران: سيتم طرد الأمريكيين من العراق بالقوة وتواجدهم في سوريا وصل إلى نهايته

9
FEBRUARY
2020
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توعد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، القوات الأمريكية الموجودة في العراق، قائلا إنه سيتم طرد الأمريكيين من هذا البلد بالقوة إذا لم يخرجوا بأنفسهم.

 

وأضاف ولايتي في كلمة ألقاها امس: "على الأمريكيين أن يدركوا أنهم خارجون من العراق لا محالة.. وصل زمن التواجد العسكري الأمريكي في العراق وسوريا إلى نهايته، ومن ثم سيأتي دور طرد الأمريكيين من أفغانستان".

 

وأضاف أن إنهاء التواجد العسكري للولايات المتحدة في العراق سيؤدي إلى إنهاء تواجدها في سوريا، مؤكدا أن الأمريكيين سيخرجون من هذين البلدين "قريبا".

 

وشدد ولايتي على أن "إيران هي القوة الأولى في المنطقة سواء شاء العدو أم أبى"، مضيفا أن "الخط الممتد من طهران إلى بغداد ودمشق وبيروت وفلسطين هو خط جبهة المقاومة وهذا الخط سيستمر".

 

ورأى أن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي "سينال الثقة قريبا وهو رجل محارب وشخص بارز نظيف اليد ومؤمن".

 

ولدى تناوله معركة إدلب التي يشنها الجيش السوري، عبر ولايتي عن قناعة طهران بأنها ستحسم قريبا، وقال: "لقد تحررت خلال هذه الأيام أجزاء مهمة من محافظة إدلب السورية، والمجاهدون السوريون يعملون على إنهاء وجود إرهابيي جبهة النصرة، ونحن واثقون أن الإرهابيين سيغادرون إدلب خلال الأيام المقبلة".

 

وأضاف: "سيتم تحرير إدلب في غضون أسابيع، ثم سيتم التوجه نحو شرق الفرات حيث جزء كبير من الثروات السورية في المنطقة".

روسيا اليوم
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