بوتن يسجل "هاتريك" في مباراة هوكي

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لعب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، مباراة هوكي بمجمع "غالاكتيكا" في سوتشي المطلّة على البحر الأسود، وذلك عقب محادثات ركزت على اندماج أوثق بين البلدين.

وعرض التلفزيون الرسمي الروسي مقطعا مصورا للزعيمين يتزلجان ويلعبان الهوكي على الجليد، بينما كان رئيس الوزراء الروسي السابق ديميتري ميدفيديف يشاهد المباراة.

ولعب الرئيسان في فريق واحد، حيث حمل بوتن شارة قائد الفريق وارتدى قميص منتخب بلاده رقم (11)، بينما ارتدى لوكاشينكو قميص منتخب بلاده رقم (1).

وانتهت المباراة بفوز فريق الرئيسين بنتيجة (13-4)، وكان نصيب بوتين منها ثلاثة أهداف "هاتريك".

وعقد الرئيسان قبل المباراة مباحثات في مقر بوتن بمنتجع سوتشي، بعد أن اتهم لوكاشينكو الكرملين بالتخلي عن التزاماته بشأن إمدادات الطاقة بينما تحاول موسكو لي ذراعه من أجل تحالف أوثق، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".