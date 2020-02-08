living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تقرير يصف فرنسا بـ"التهديد العسكري الأبرز" للبرازيل

8
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اعتبر "تقرير سري" لوزارة الدفاع البرازيلية نشرته الجمعة صحيفة "فولها دي إس. باولو" المحلية، أن فرنسا تشكل التهديد العسكري الرئيس للبرازيل خلال الأعوام الـ20 المقبلة بسبب الخلافات حول غابات الأمازون.
 
وسخرت السفارة الفرنسية لدى البرازيل في تغريدة عبر تويتر من التقرير قائلة: "الخيال غير المحدود لمعدّي التقرير".
 
وأوضحت الصحيفة البرازيلية اليومية أنها حصلت على نسخة من الوثيقة المؤلفة من نحو 40 صفحة بعنوان "سيناريوات دفاعية 2040"، مضيفة أنها صيغت بناء على تقديرات 500 عنصر من قوات النخبة العسكرية البرازيلية شاركوا في 11 اجتماعا استضافتهم الوزارة في الفصل الثاني من 2019.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الوثيقة تتحدث عن "اعتبارات جيوسياسية واقعية"، ولكن ايضا عن "فرضيات متوهمة بعض الشيء" على غرار افتراض هجوم بفيروس السارس ينفذه "متشددون قوميون من جنوب-شرق آسيا" خلال احتفال في ريو عام 2039، حسبما نقلت "فرانس برس".
 
وكانت فرنسا الدولة الوحيدة المشار إليها في السيناريوهات الأربعة التي يتناولها التقرير.
 
ويتناول أحد السيناريوهات، وفق الصحيفة، احتمال تقدم باريس "في 2035 بطلب لتدخل الأمم المتحدة" في أراضي قبيلة يانومامي، عند الحدود مع فنزويلا، في ظل "تعبئة واسعة للقوات الفرنسية في غويانا".
 
وتتشارك فرنسا من خلال هذه المقاطعة في ما وراء البحار وتضم جزءا من الغابات الأمازونية 730 كيلومتر من الحدود مع البرازيل.
 
وعلّقت السفارة الفرنسية بأن "فرنسا تحافظ منذ عقود على علاقات تعاون يومي، وثيقة وودية مع الجيش البرازيلي"، مشيرة في التغريدة المنشورة بالبرتغالية إلى أن البرازيل هي "الشريك الإستراتيجي الرئيس" في أميركا اللاتينية.
 
واعتبر نلسن دورينغ، مدير موقع "دفيسانت" المتخصص في الشؤون الدفاعية، أن "هذا التقرير يحوي العديد من التناقضات ويشير إلى تهوّر الحكومة على صعيد المسائل الدبلوماسية".
 
ورأى دورينغ أن التقرير الذي بدأت صياغته في أوج الأزمة بشأن حرائق غابات الأمازون، "تأثر بشدة بالسجال الذي دار بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والبرازيلي جاير بولسونارو".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout