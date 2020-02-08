ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا في "السفينة الموبوءة"

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قالت وزارة الصحة اليابانية، السبت، إن الاختبارات أثبتت إصابة ثلاثة أشخاص آخرين على متن سفينة سياحية موجودة قبالة اليابان بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة من السفينة إلى 64 حالة.

وكانت الوزارة قد ذكرت الجمعة أن الاختيارات أظهرت إصابة 41 شخصا على السفينة "دايموند برنسيس" بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 20 حالة أخرى تم تحديدها من قبل مع نقل المصابين إلى مستشفيات على البر، بحسب ما نقلت "رويترز".

جدير بالذكر أن السفينة وضعت رهن الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من فبراير.