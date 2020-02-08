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مقتل كوبي براينت.. معلومات جديدة عن الحادث المأساوي

8
FEBRUARY
2020
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كشفت وسائل إعلام أميركية، السبت، عن تفاصيل جديدة تتعلق بحادثة مقتل لاعب كرة السلة الأميركي الشهير كوبي براينت، ومعه نجلته جيانا و7 أشخاص آخرين في أواخر يناير الماضي.
 
وذكرت صحيفة "يو إس أي توداي" الأميركية، أن الطائرة المنكوبة التي كانت تقل براينت، لم تكن تحتوي على جهاز لمنع الصدامات، وهو نظام يساعد الطيارين على القيادة بسهولة أكبر خلال الطقس السيء.
 
وأوصى مجلس الأمن الوطني للنقل في الولايات المتحدة بضرورة استخدام هذا الجهاز في طائرات الهليكوبتر، إذ يعد مهما للغاية خلال الظروف المناخية السيئة التي تعيق الرؤية.
 
وكان كوبي براينت يسافر على متن طائرة هليكوبتر خاصة، عندما سقطت في 26 يناير الماضي على بعد 53 كيلومتر من مدينة لوس أنجلوس، مما أدى إلى تحطمها.
 
ووقعت الحادثة بينما كان براينت في طريقه لمشاهدة مباراة كرة سلة، وكان على الطيار أن يقود لنحو 40 دقيقة في ظروف جوية سيئة ووسط ضباب كثيف يغطي السماء، حتى يصل إلى مكان إقامة المباراة.
 
وكشفت التحقيقات أن حطام الطائرة المنكوبة لا يُظهر أي خلل في محركها أدى إلى سقوطها، كما أكد طيار براينت السابق أن الطائرة كانت في حالة جيدة، حسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.
 
ولا تزال السلطات المختصة في الولايات المتحدة تحقق في حادثة سقوط الطائرة، في محاولة للوقوف على أسباب الحادث الذي أدى إلى مقتل أسطورة كرة السلة الأميركي.
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