فيروس كورونا.. آخر التطورات في العالم

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يواصل فيروس كورونا حصد الأرواح، بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة بالمرض، وتسابق الدول لإجلاء رعاياها من الصين.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الجمعة، إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي ارتفع إلى 636 حالة حتى نهاية يوم الخميس، بزيادة 73 حالة عن اليوم السابق.

ومن بين العدد الإجمالي، سجل إقليم هوبي بوسط البلاد ومركز تفشي الفيروس 69 حالة وفاة منها 64 حالة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وفي أنحاء بر الصين الرئيسي كانت هناك 3143 حالة إصابة جديدة مؤكدة أمس الخميس، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 31161 مصابا.

وفي إقليم هوبي زادت الإصابات بواقع 2447 حالة، وبلغ العدد الإجمالي للمصابين به 22112، كما زاد عدد المصابين في ووهان 1501 أمس الخميس.

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره أن بلاده "قادرة تماما" على القضاء على فيروس كورونا، بحسب ما أوردت وسائل إعلام رسمية.

وقال شي لترامب إن الصين "واثقة تماما وقادرة على القضاء" على الفيروس، بحسب تصريحات نقلها التلفزيون الوطني.

أميركا تجلي رعاياها

أفادت الخارجية الأميركية أن طائرتين غادرتا مدينة ووهان بالصين في طريقهما إلى الولايات المتحدة.

ولم تذكر الخارجية في بيانها الصادر الخميس، تعداد المغادرين على متن الطائرتين أو أين ستهبطان في الولايات المتحدة.

كندا تنقل مواطنيها

قال مسؤول كبير الخميس، إن طائرة تجلي مواطنين كنديين من الصين من المقرر أن تهبط في الساعات الأولى من صباح الجمعة في قاعدة عسكرية في كندا حيث سيتم وضعهم في الحجر الصحي.

وكان وزير الخارجية فرانسوا-فيليب شامبين قال في مؤتمر صحفي، إن الأمر سيحتاج إلى طائرة ثانية لنقل أشخاص من مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد، موضحا أن تلك الطائرة ستغادر في العاشر من فبراير وتصل إلى كندا في 11 فبراير.

إيطاليا تسجل ثالث إصابة

ذكر متحدث باسم وزارة الصحة الإيطالية إن الفحوص أكدت إصابة مواطن إيطالي بفيروس كورونا، في ثالث إصابة مؤكدة في البلاد بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة اثنين من السائحين الصينيين في الأسبوع الماضي.

والإيطالي الذي تأكدت إصابته واحد من 56 مواطنا إيطاليا أعيدوا هذا الأسبوع من مدينة ووهان الصينية في إقليم هوبي.

والمواطنون الإيطاليون الذين تم إجلاؤهم من الصين موضوعون في الحجر الصحي لمدة 14 يوما في قاعدة عسكرية بجنوب روما.

وقالت الوزارة إن المصاب نقل إلى معهد سبالانزاني في روما وهو مركز متخصص في الأمراض المعدية والفيروسات.