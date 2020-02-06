living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سرق حوالي 17 ألف دولار في أول ساعات عمله وهرب ورب العمل لم يستطع تذكر اسمه

6
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
"اتق شر من أحسنت إليه".. حكمة تنطبق على صاحب محطة وقود وظف رجلا يبحث عن عمل، فما كان من الأخير إلا أن سرق منه مبلغا كبيرا في أول مناوبة عمل له، قبل أن يختفي تماما عن الأعين.

وفي التفاصيل ذكرت شرطة ولاية كونيتيكت الأميركية أنها تبحث عن رجل مجهول الهوية أقدم على سرقة بضائع وأموال تقدر بنحو 17 ألف دولار.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" أن مالك محطة وقود في مدينة هامدن، كان قد وظف رجلا ليعمل عنده في المناوبة الليلية، لكن ذلك العامل سارع على الفور، وفي الساعات الأولى لمباشرته مناوبته إلى القيام بفعلته المؤسفة.

وقال مالك المحطة إنه كان يراقب العامل عبر تطبيق على هاتفه الذكي من منزله، قبل أن يكتشف أن اختفى فجأة عن الأنظار ، وعندما حضر مسرعا إلى المحطة وجد أنه فقد تذاكر يانصيب، وآلاف الدولارات و89 صندوقا من السجائر، ليقدر خسارته الإجمالية بـ17183دولار.

ولم يكلف السارق نفسه عناء إخفاء وجهه عن كاميرات المراقبة، كما أوضحت الشرطة، واكتفي فقط بأخذ ملف التوظيف الخاص به، ليبقى بذلك مجهول الهوية، خاصة أن رب عمله لم يستطع أن يتذكر اسمه بالنظر إلى فترة عمله القصيرة للغاية.

وكل ما تملكه الشرطة حاليا هو صورة ذلك الشخص، على أمل اعتقاله "في أسرع وقت".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout