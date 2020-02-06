خروج قطار عن مساره في ميلانو يخلف قتلى وجرحى

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قتل شخصان من عمال سكك الحديد وأصيب 25 آخرون بجروح، الخميس، لدى خروج قطار سريع عن سكته قرب ميلانو بشمال إيطاليا، بحسب السلطات.



ووقع الحادث قرب بلدة لودي على بعد نحو 50 كلم جنوب ميلانو.

وأعلن مسؤول الشرطة في لودي، مارسيلو كاردونا، للصحفيين، بدء تحقيق في الحادث الذي أودى باثنين من عمال سكك الحديد.

وقال كاردونا "لا يفترض أن تكون هناك وفيات أخرى"، مضيفا أن إصابات الجرحى لا تمثل خطرا على حياتهم. وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى.

والحادث بحسب كاردونا "كان مرجحا أن يكون أسوأ بكثير"، موضحا أن عددا قليلا من الركاب كانوا على متن القطار.