وفاة الطبيب الصيني مكتشف «كورونا» نتيجة إصابته بالفيروس

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توفي لي وين ليانغ الطبيب الصيني الذي حذر من انتشار فيروس كورونا الجديد ، في ديسمبر 2019، نتيجة إصابته بالفيروس في مدينة ووهان الصينية، مساء الخميس، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الحكومية الصينية واستجوبت السلطات الصينية الطبيب لي وين ليانغ، واتهمته بنشر شائعات عبر الإنترنت، والإخلال بالنظام الاجتماعي في الصين، بعد أن نشر تحذيرات من انتشار نسخة متطورة من فيروس كورونا، وهو فيروس كورونا الجديدنسبة إلى المدينة الصينية التي انتشر فيها المرض

وتم نقل الطبيب الصيني، الذي كان يعتقد أن الفيروس الجديد هو نسخة مطورة من مرض سارس، إلى المستشفى في 12 يناير، بعد إصابته بالفيروس من مريضه، وتأكد إصابته بالمرض في 1 فبراير الجاري.