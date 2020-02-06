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أول مولود يصاب بكورونا.. والسؤال "المخيف" يبحث عن إجابة

6
FEBRUARY
2020
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في تطور مزعج يثير مخاوف عدة، بات طفل حديث الولادة في الصين، أصغر مصاب بفيروس كورونا المستجد، وذلك عند اكتشاف إصابته بعد ساعات من الولادة.
 
 
وقالت المحطة الصينية "سي سي تي في" إن جنين ولد في مدينة ووهان، مركز تفشي الفيروس، ولد مصابا بالفيروس، الذي كانت تحمله أمه.
 
وأكدت حالة الجنين الصيني احتمال انتقال الفيروس من الأم لطفلها أثناء الحمل، أو أثناء الولادة، أو أثناء الرضاعة.
 
وتعتبر هذه الحالة الأولى لمولود جديد مصاب بفيروس كورونا، وسبق أن أنجبت سيدة مصابة بفيروس كورونا، طفلة معافاة تماما من المرض، قبل أيام، مما منح الأمل بأن الفيروس المتفشي لا ينتقل من الأم لمولودها خلال الولادة.
 
وقال شينغ لينغكونغ، كبير الأطباء في قسم الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الأطفال في ووهان: "يجب أن نشعر بالقلق إزاء الطريقة الجديدة المحتملة في انتقال الفيروس"، مضيفا أنه يجب على النساء الحوامل الابتعاد عن المصابين بفيروس كورونا.
 
وقالت المحطة الصينية إن العلامات الحيوية للرضيع مستقرة، وأظهرت صورة نشرتها صحيفة الشعب اليومية الصينية الرضيع في حاضنة.
 
وبالرغم من الاحتمال "المخيف"، إلا أن عددا من الأطباء المختصين أصروا على أن عدوى فيروس كورونا انتقلت للطفل الرضيع "بعد الولادة".
 
وقال عالم الأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة كولومبيا الأميركية، ستيفن مورس: " من المرجح أن يكون الطفل مصابًا بالفيروس من بيئة المستشفى، بنفس الطريقة التي يصاب بها العاملون في مجال الرعاية الصحية بالمرضى الذين يعالجونهم".
 
وأضاف: "من الممكن تماما أن يصاب الطفل بشكل تقليدي جدا - عن طريق استنشاق قطرات الفيروس التي جاءت من سعال الأم".
 
وتعتبر حالات إصابة الأطفال بفيروس كورونا نادرة جدا، ومنذ 31 ديسمبر، عندما تم الإبلاغ عن تفشي المرض لأول مرة، وحتى 22 يناير، لم تسجل أي حالات للأطفال دون سن 15 عاما.
 
والخميس أعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 73 وفاة و3694 إصابة جديدة بالفيروس في إقليم هوبي مركز انتشار الوباء، ليرتفع عدد الإصابات في سائر الصين إلى 28018 إصابة مؤكدة.
 
وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 563 شخصا، وعدد الأشخاص المصابين بالفيروس إلى 19665 في الأراضي الصينية.
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