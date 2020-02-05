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أول تعليق من بيلوسي بعد تمزيق خطاب ترامب

5
FEBRUARY
2020
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علقت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، على سبب تمزيقها نسخة من خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مباشرة على الهواء، الأربعاء.

 

وألقى الرئيس الأميركي خطاب حالة الاتحاد، الذي استمر لأكثر من ساعة، تطرق فيه لمواضيع الأمن القومي ومكافحة الإرهاب والصحة والاقتصاد.

 

وبعد تسليمه نسخة من خطابه لبيلوسي، مدت الأخيرة يدها، إلا أن ترامب رفض مصافحتها واستدار للبدء بالكلمة، بينما علت الدهشة وجه رئيسة مجلس النواب.

 

وعقب انتهاء ترامب من إلقاء كلمته، وخلال تصفيق الحضور، وقفت بيلوسي ومزقت نسخة الخطاب أمام الجميع.

 

وبعد خروجها من القاعة، علقت بيلوسي على ما قامت به، بالقول "كان هذا الشيء المهذب الذي يجب القيام به".

 

وأضافت "مزقت الخطاب.. كان هذا الشيء المهذب الذي يجب القيام به مقارنة مع أشياء أخرى". وتابعت "لقد كان خطابا قذرا".

 

كما أصدرت عقب ذلك بيانا، قالت فيه إن خطاب ترامب كان مليئا بالمغالطات.. مرة أخرى لم يكن الرئيس صادقا".

 

وتعد بيلوسي من أشد المعارضين لسياسات ترامب، وتعتبر الشخصية الرئيسية في ملف عزل ترامب، الأمر الذي خلق عداوة بين الاثنين.

 

وفي ديسمبر الماضي، صوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، لفائدة عزل ترامب بسبب ممارسته ضغطا على نظيره الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، حتى يفتح تحقيقا بشأن خصمه السياسي، جو بايدن، وهو مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة التي ستجري في نوفمبر المقبل.

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