"مسدس كاميرون" يثير الهلع على متن طائرة بريطانية في نيويورك

A + A -

سادت حالة من الذعر على طائرة بريطانية كانت متجهة من نيويورك إلى لندن بعدما عثر على مسدس وجوازي سفر لكل من رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون وحارسه داخل مرحاض الطائرة.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية في وقت سابق إن كاميرون كان يقضي عطلة نهاية الأسبوع في نيويورك برفقة زوجته سامانثا.

وقال مصدر لموقع "ديلي ميل" البريطاني إن راكبا وجد سلاح حارس كاميرون الشخصي وجوازي السفر، وسلمهم وهو في حالة ذعر لمضيفات الطائرة".

وأشار الموقع إلى أن هذا أدى إلى تأجيل إقلاع الطائرة لمدة ساعة كاملة.

وقال مصدر للصحيفة: "لحسن الحظ تم إيجاد السلاح من قبل مواطن يحترم القانون الذي فعل الشيء الصحيح. إذا تم العثور عليها من قبل شخص لديه نية خبيثة فإنه يمكن أن يتحول إلى حادث خطير للغاية للجميع على متن الطائرة".

من جانبها قالت الشرطة البريطانية في بيان إنها "على علم بالحادثة التي وقعت على متن رحلة متوجهة إلى المملكة المتحدة يوم 3 فبراير".

وأضافت أنها "أنهت بعدها مهام الضابط (الحارس) المعني".

وتابعت "نحن نأخذ هذه المسألة على محمل الجد ويجري حاليا تحقيق داخلي بشأنها".

وامتنع مكتب كاميرون من جهته عن التعليق على الأمر، مؤكدا بحسب الصحيفة إلى "أنها قضية تخص الشرطة".