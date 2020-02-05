living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيلوسي "البطلة والملكة"... ردود فعل الأمريكان على تمزيق خطاب ترامب

5
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، يوم أمس الثلاثاء، بتمزيق نسخة من خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حالة الولايات المتحدة.
 
كما علقت بيلوسي على ما فعلته قائلة: "كان تصرفا مهذبا بالنظر إلى الخيارات الأخرى".
 
 
وقد تجاهل ترامب بيلوسي ولم يقم بمصافحتها قبل بدء الخطاب، فتجنبت هي بدورها العبارات المعتادة مثل "من دواعي سروري" أو "من دواعي الفخر البالغ" التي يستخدمها رئيس المجلس عادة لدى تقديم رئيس البلاد لإلقاء كلمة بالكونغرس، وكل ما قالته عند تقديم ترامب: "أعضاء الكونغرس... إليكم رئيس الولايات المتحدة".
 
 
وأشاد الكثير من المستخدمين بتحدي بيلوسي للرئيس الأمريكي، حيث علقت ستيفاني، "الملكة بيلوسي مزقت خطابه إلى نصفين ورمته على الطاولة كالقمامة".
 
 
وقال جورج، "لم يستحق خطابه أبدا أن يكون مطبوعا على الورق، لذلك كان هذا الحل الصائب".
 
 
وكتبت مارتينا، الأفضل أن يُمزق خطابه، من أن يمزق بلدنا، وأكد آخر أنها "بطلة وملكة وأسطورة".
 
 
وكتب آخر، تمزيق نانسي بيلوسي خطاب ترامب أمام وجهه الغبي هو الشيء الأكثر صرامة رأيته في حياتي كلها.
 
بدوره علق ترامب على تمزيق بيلوسي للخطاب قائلا: "هذا ما مزقته بيلوسي، إنها فعلة مشينة حقا، حتى بالنسبة لها".
 
 
هذا وألقى الرئيس ترامب خطابا في رسالته النقابية الثالثة، وتأتي بعد مناقشة استمرت أسبوعين في مجلس الشيوخ حول ما إذا كان ينبغي إقالته من منصبه.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout