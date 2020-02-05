living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السيدة الأولى متهمة بقتل "ضرتها السابقة"

5
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تواجه السيدة الأولى في دولة ليسوتو، تهمة التورط بقتل الزوجة السابقة لرئيس وزراء البلاد، في قضية "غريبة" من نوعها بالقارة الأفريقية.
 
وعادت ميساياه تابان لبلادها ليسوتو، الثلاثاء، لتسلم نفسها للسلطات، وذلك بعد مغادرتها البلاد الشهر الماضي هربا من الاعتقال، بعد اتهامها بقتل الزوجة السابقة لزوجها توماس تابان، رئيس وزراء البلاد الحالي.
 
وقال نائب مفوض الشرطة، موكيتي باسيكا، إن تابان ستبقى رهن الاحتجاز، وستقدم إلى المحكمة بمجرد أن يعد مدير النيابات العامة ورقة الاتهام.
 
وصدرت مذكرة توقيف للسيدة الأولى في اليوم الذي فرت فيه من البلاد، في 10 يناير الماضي، بعد أن رفضت التعاون مع الشرطة لاستجوابها فيما يتعلق بوفاة زوجة رئيس الوزراء السابقة، ليبو ليلو.
 
ووقعت جريمة القتل قبل يومين من تنصيب رئيس الوزراء لولاية ثانية، وبعد عامين من قرار المحكمة بحصول "السيدة الأولى" وقتها، ليبو ليلو، على مخصصات مادية من الدولة.
 
وصدمت الدولة الأفريقية الصغيرة بمقتل زوجة رئيس الوزراء السابقة، في 2017، والتي كانت تخوض "معركة" طلاق شرسة مع زوجها رئيس وزراء البلاد.
 
ووفقا "لبي بي سي"، هاجم عدد من الأشخاص ليبو ليلو أثناء عودتها للمنزل في أحد الأيام، وأطلقوا عليها النار عدة مرات من مسافة قريبة، لتغرق بدمائها على جانب الطريق.
 
ويذكر أن توماس تابان تزوج من زوجته الحالية ميساياه، بعد شهرين فقط من مقتل ليبو ليلو.
 
واستجوبت الشرطة رئيس الوزراء قبل أسبوعين، بشأن استخدام هاتفه المحمول للتواصل مع من كان في موقع الجريمة.
 
وكان رئيس الوزراء البالغ من العمر 80 عاما قد أعلن الشهر الماضي أنه يعتزم التنحي لأن حزبه الحاكم قال إنه لم يعد لائقا لقيادة الدولة الواقعة داخل جنوب إفريقيا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout