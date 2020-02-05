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ترامب يتسلح بالاقتصاد: حالتنا الآن أقوى

5
FEBRUARY
2020
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واجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، الذين يسعون لعزله من منصبه في خطاب حالة الاتحاد الذي استغله في السخرية من معارضيه والتشدق بالاقتصاد.
 
وتجنب ترامب الحديث عن مساءلته في الخطاب لكن جراح المعركة بدت واضحة في الكلمة التي وقف له خلالها رفاقه الجمهوريون مصفقين، بينما ظل خصومه الديمقراطيون جالسين صامتين معظم الوقت.
 
ومن المتوقع أن يبرئه مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الأربعاء، من اتهامات بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.
 
وفي أول مرة يلتقي فيها مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي منذ خرجت غاضبة من اجتماع في البيت الأبيض قبل أربعة أشهر، امتنع ترامب عن مصافحة يدها الممتدة وهو يعطيها نسخة من الخطاب.
 
ويبدو أن بيلوسي بوغتت. ولم يجر حديث بين الاثنين منذ اجتماعهما في أكتوبر.
 
وتجنبت بيلوسي العبارات المعتادة مثل "من دواعي سروري" أو "من دواعي الفخر البالغ" التي يستخدمها رئيس المجلس عادة لدى تقديم رئيس البلاد لإلقاء كلمة بالكونغرس.
 
وكل ما قالته عند تقديم ترامب "أعضاء الكونغرس.. إليكم رئيس الولايات المتحدة".
 
وفي صفوف الحضور، هتف الجمهوريون من مجلسي الكونغرس "أربع سنين أخرى"، وهو يقف على منصة مجلس النواب. وتجرى انتخابات الرئاسة بعد حوالي تسعة أشهر.
 
وجلس الديمقراطيون صامتين، وأمكن رؤية بعضهم يهز رأسه بينما كان ترامب يقول "حالة اتحادنا أقوى من ذي قبل".
 
وجلست بيلوسي، التي تخلت عن معارضتها للمساءلة وسمحت لأعضاء الكونغرس الديمقراطيين بالسعي لتوجيه اتهامات له، واجمة خلفه وأخذت تقلب صفحات نسخة مكتوبة من خطابه.
 
ودخل ترامب القاعة بينما يواجه الديمقراطيون قدرا من الفوضى بعد أعطال فنية أخرت إعلان نتائج تصويتهم في ولاية أيوا يوم الاثنين لاختيار مرشح يواجهه في الانتخابات.
 
وقدم ترامب نفسه على أنه أحدث تحسنا كبيرا بعد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، وقال إنه تمكن من تعزيز النمو الاقتصادي الأميركي وزاد من فرص العمل.
 
قال "في ثلاث سنوات قصيرة وحسب أجهزنا على مفهوم التراجع الأميركي ورفضنا تصغير شأن مصير أميركا".
 
وأمام الجزء الخاص بالديمقراطيين جلس معا مديرو المساءلة الذين يقومون بدور الادعاء في المحاكمة الدائرة بمجلس الشيوخ.
 
ورفض العديد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين حضور الكلمة السنوية احتجاجا على ترامب.
 
وتطرق ترامب في كلمته إلى نظام التأمينات الصحية، وقال كذلك إنه يجب منع المهاجرين من عبور الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وإن "مدن إيواء" المهاجرين أمر خاطئ.
 
وبعدما اقترب ترامب من صراع واسع مع إيران إثر صدور الأمر بقتل قائدها العسكري قاسم سليماني قال "نحن نعمل على إنهاء حروب أميركا في الشرق الأوسط".
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