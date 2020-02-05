living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

راكب يدعي إصابته بفيروس "كورونا" ويجبر طائرة كندية على العودة إلى لمطار

5
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت الشرطة، اليوم الثلاثاء، إن كنديا كان يستقل طائرة من تورونتو إلى جامايكا ادعى كذبا أنه مصاب بفيروس كورونا الجديد، ما أجبر الطائرة على العودة إلى المطار حيث تم اعتقاله.
 
وحدثت تلك الواقعة، يوم الاثنين، خلال رحلة لشركة طيران "ويست-جت" من تورونتو إلى مونتيجو باي. وكانت الطائرة "بوينغ 767" تقل 243 راكبا، كما نقلت وكالة "رويترز".
 
وقالت سارة باتن المتحدثة باسم الشرطة في بلدة بيل القريبة من مطار بيرسون الدولي في تورونتو "تسبب رجل في تعطيل الرحلة إذ قال إنه زار الصين وإنه مصاب بفيروس كورونا".
وبعد أن هبطت الطائرة فحص فريق طبي الرجل البالغ من العمر 29 عاما وخلص إلى أنه ليس مصابا بالمرض.
 
وأضافت المتحدثة عبر الهاتف أنه اعتقل ووجهت له تهمة تعمد إيذاء آخرين، وسيمثل أمام المحكمة في التاسع من مارس/آذار.
 
واعتذرت "ويست-جت" عن الواقعة التي تسبب فيها راكب أساء التصرف وقالت في بيان "من باب توخي الحذر اتبع طاقمنا كل البروتوكولات الخاصة بالوقاية من الأمراض المعدية على متن الطائرة بما في ذلك عزل الشخص الذي ادعى كذبا إصابته بفيروس كورونا".
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout