انقلاب شاحنة مهاجرين يسفر عن مئات القتلى والجرحى في المكسيك

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أعلن مسؤولون في ولاية فيراكروز المكسيكية، اليوم الأربعاء، أن مئات الأشخاص لقوا حتفهم وأصيب عشرات آخرون بعدما انقلبت شاحنة مكتظة بمهاجرين من أمريكا الوسطى جنوبي المكسيك على طريق سريع يؤدي إلى الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الحادث وقع قرب مدينة سان اندريس توكستلا جنوب شرقي المكسيك التي تبعد حوالي 525 كم عن العاصمة حيث يؤدي الاتوستراد إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا إلى ولاية تكساس.

وقال الحرس الوطني المكسيكي في بيان له إن "غالبية المصابين من غواتيمالا وإن هناك آخرين من الهندوراس" ولم يقدم تفاصيل عن مدى خطورة الإصابات.

وكلف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الشرطة العسكرية التابعة للحرس الوطني بمنع المهاجرين من الوصول إلى الولايات المتحدة في ظل ضغوط شديدة من واشنطن لكبح تدفق المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى.