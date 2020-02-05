"تصرف مهذب"... بيلوسي تعلق على تمزيق خطاب ترامب أمام الكونغرس

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علقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، على تمزيقها نسخة من خطاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ووصفت بيلوسي، تمزيقها نسخة الخطاب، بأنه كان "تصرفا مهذبا بالنظر إلى الخيارات الأخرى".

وقالت وسائل إعلام أمريكية، "بعد انتهاء الرئيس الأمريكي من خطابه، وقفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وشرعت بشكل استعراضي في تمزيق نسخة من خطابه"، مؤكدة أن بيلوسي قامت بتمزيق الخطاب، بعدما رفض ترامب مصافحتها.

وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا في رسالته النقابية الثالثة، وتأتي بعد مناقشة استمرت أسبوعين في مجلس الشيوخ حول ما إذا كان ينبغي إقالته من منصبه أم لا.