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الصين تقبض على "مصور الجثث" في ووهان

4
FEBRUARY
2020
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داهم رجال ملثمون ببزات بيضاء منزل رجل صيني في ووهان، ووضعوه عنوة في حجر صحي، بعد تصويره لجثث ضحايا فيروس كورونا المستجد.
 
وحققت السلطات الصينية فورا مع فانغ بين، وهو مواطن صيني أقدم على تصوير جثث أشخاص متوفين من جراء فيروس كورونا المستجد، خلال زيارته لمستشفيات عمومية في ووهان، مركز تفشي الوباء.
 
ونشر فانغ فيديوهات لجولته بين جثث فيروس كورونا، حيث رصد 8 جثث في غضون 5 دقائق داخل جولته في إحدى المستشفيات، وفقا لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز".
 
واتهمت السلطات الصينية فانغ بالحصول على مبالغ مالية من مؤسسات خارجية، لتصوير فيديوهات توثق الوباء في الصين.
 
وظهر فانغ في إحدى الفيديوهات وهو يرصد رجلا يصرخ باكيا بجوار جثة: "لقد انتهى الأمر"، وعندما سأله فانغ عن هوية الشخص المتوفي بجواره، أجاب الرجل: "أنه أبي".
 
واقتحم رجال ملثمون ببزات بيضاء منزل فانغ، وصادروا جميع الأجهزة الإلكترونية في المنزل، قبل أن يأخذوه إلى مركز للشرطة.
 
وكانت الحكومة الصينية، أعلنت الثلاثاء، أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بوسط البلاد ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير.
 
وتم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم 13522 حالة، وبذلك يرتفع عدد المصابين في الصين إلى 19967 مصابا في سائر أنحاء البلاد، فيما يبلغ عدد الإصابات في العالم نحو 20155 شخصا.
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