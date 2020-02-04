living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بواسطة "أصابع قدميها".. تنقذ حياتها في اللحظة الأخيرة!

4
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تمكنت سيدة أميركية من إنقاذ حياتها بسبب سرعة بديهتها وحسن تصرفها، بعد أن أوقعت نفسها في مأزق كاد يودي بها.

 

فقد كانت المرأة، البالغة من العمر 54 عامًا، وتعيش في ولاية كارولينا الشمالية، تقود سيارتها على الطريق السريع رقم 95 في ولاية كارولينا الجنوبية، عندما انثقب أحد إطارات مركبتها.

 

وبحسب إدارة الإطفاء في الولاية، فإن تلك السيدة تمكنت من إيقاف سيارتها، وقررت تغيير العجلة المثقوبة بنفسها، ولكن الرافعة الصغيرة لم تكن ثابتة بما يكفي مما إدى إلى انزلاق السيارة بكل وزنها على يديها.

 

وأوضحت شبكة "سي إن إن" أن المرأة التي بقيت هويتها مجهولة، كانت تشعر بألم شديد دون أن ينتبه أحد إلى معاناتها القاسية، على جانب الطريق ويداها مسحوقتان تحت وزن كبير.

 

وعقب 35 دقيقة من الآلام المبرحة تمكنت السيدة من خلع الحذاء، لتجرب أن تتصل برقم الطورائ (911) عن طريق هاتفها الذكي باستخدام أصابع قدميها، ولكنها بذلت جهدا كبيرا لتفعل ذلك.

 

وعند وصول فريق الإنقاذ، واجه الأخير مشكلة في إخراج المرأة من ورطتها، فقد حاولوا رفع السيارة بواسطة قطعة حديدة طويلة معقوفة عند طرفها دون جدوى في بداية الأمر، واتخذ الأمر منهم وقتا، حتى استطاعوا أن يحرروا يدا واحدة.

 

وذكر بيان إدارة الإطفاء أن فريق الإنقاذ طلب رافعة هيدروليكية لإزاحة السيارة عن اليد الأخرى، وهو ما تم بالفعل لاحقا.

 

وأوضح البيان إن يدي السائقة قد تعرضتا لإصابات بالغة جدا، وقد جرى نقلها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout