طفلة تولد من "رحم فيروس كورنا".. والفحوص تكشف مفاجأة

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في أحد المستشفيات بمدينة هاربين شمال شرقي الصين، أنجبت سيدة مصابة بفيروس كورونا، طفلة معافاة تماما من المرض، وفق ما أكدت وسائل إعلام رسمية محلية، الاثنين.



وأعلنت لجنة الصحة المحلية في هاربين، أن الطفلة التي ولدت الخميس الماضي، تزن 3.5 كيلوغرامات، وتتمتع بصحة جيدة، وفق ما ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.

لكن المفاجأة التي كشفت عنها الصحيفة، هي أن الاختبارين اللذين أجريا للوليدة التي جاءت بعد 38 أسبوعا من الحمل، أثبتا خلوها من فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 360 شخصا في الصين حتى الآن.

وبعد أيام في الحجر الصحي، أكدت مصادر طبية أن حالة الأم مستقرة، بعد أن أجريت لها ولادة قيصرية بإشراف أطباء التوليد والجهاز التنفسي والأطفال حديثي الولادة.

وقالت صحيفة "تشاينا ديلي"، إن الفريق الطبي الذي اشترك في متابعة حالة الأم والطفلة وإجراء الجراحة بالكامل، تحت الملاحظة الطبية حاليا.

وأعلنت الصين، الاثنين، ارتفاع عدد قتلى المرض الفيروسي التنفسي إلى 361 شخصا، من بين أكثر من 17 ألف مصاب بالمرض، علما أن فيروس كورونا انتشر في 24 دولة.

وفرضت الحكومة الصينية قيودا صارمة في مدينة ووهان الواقعة وسط البلاد حيث انتشر المرض، وشددت إجراءات الحجر الصحي بحيث لا يسمح سوى لفرد واحد من أفراد العائلات بالمغادرة لشراء حاجياتها من الطعام.

واستمرت الفرق الطبية التابعة للجيش الصيني في الوصول إلى ووهان لتخفيف الأعباء الصحية في المدينة، فيما أجلت دول عدة رعاياها من المدينة.