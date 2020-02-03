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ولاية فلوريدا.. قضى 43 عاما ظلما في السجن وكاد أن يفقد 2.5 مليون دولار

3
FEBRUARY
2020
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قضى أحد المواطنين الأمريكيين من سكان ولاية فلوريدا 43 عاما في السجن، وبعدها تمت تبرئته، لكنه لم يتلق تعويضا عن سنوات عمره الضائعة.
 
وأفاد موقع "The Black Detour" الإلكتروني بأن كليفورد ويليامز وابن أخيه ناتن مايرز، اتهما بقتل امرأة في مدينة جاكسونفيل، ومحاولة قتل جارتها في الغرفة عام 1976.
 
وبعد أن مكث الرجلان في السجن 43 عاما، اكتشفت السلطات في عام 2019 براءتهما، وأقرت بذلك وأطلق سراحهما.
 
المفارقة أن قانون ولاية فلوريدا، ينص على حصول الأشخاص الذين أدينوا ظلما عند وجود أدلة على تعويض قدره 50 ألف دولار عن كل عام سجن، لكن التعويض لا يسري على أولئك الذين توجد في سجلاتهم سوابق إدانة.
 
مايرز، وفق القانون يستحق التعويض لسجله الجنائي النظيف، فيما وليامز كان قد أدين مرتين في أوقات سابقة قبل الحادثة الأخيرة.
 
إلا ان تطورا في هذه المسألة حصل منتصف يناير المنصرم، حيث اعتذر رئيس اللجنة الفرعية للمحكمة المدنية للرجل نيابة عن ولاية فلوريدا، ووافقت اللجنة بالإجماع على تعويضه.
 
وسيمضي الآن وليامز إلى تالاهاسي، عاصمة الولاية لاستلام تعويض يصل إلى 2.5 مليون دولار.
روسيا اليوم
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