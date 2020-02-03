تنظيم القاعدة يعلن مسؤوليته عن إطلاق النار بقاعدة بنساكولا الأمريكية

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أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في تسجيل صوتي يوم الأحد مسؤوليته عن واقعة إطلاق النار الدامية بقاعدة بنساكولا التابعة للبحرية الأمريكية بولاية فلوريدا في ديسمبر كانون الأول، دون تقديم دليل.

وجاء في التسجيل الصوتي الذي نشره تنظيم القاعدة في اليمن ”نبارك لأمتنا المسلمة ونتبنى عملية الشهيد البطل الفارس المغوار محمد بن سعيد الشمراني“.

ولم يتسن لرويترز التحقق من مصداقية هذا التسجيل.

وقال مصدر حكومي أمريكي مطلع على التقارير والتحليلات الرسمية إن الولايات المتحدة لا تصدق إعلان القاعدة في جزيرة العرب أن منفذ إطلاق النار في فلوريدا تصرف لصالحهم أو نيابة عنهم.

وأضاف المصدر أن التنظيم ربما أصدر إعلان المسؤولية لمواجهة تقارير في الأيام الأخيرة عن مقتل زعيمه في غارة بطائرة مسيرة.

وأشارت التقارير في اليمن في الأيام الأخيرة إلى أن زعيم القاعدة في جزيرة العرب قاسم الريمي قتل في غارة بطائرة مسيرة في مأرب.

ولم يتسن لرويترز التحقق من هذه التقارير.

وقال مسؤول بالحكومة اليمنية لرويترز إن هجوما بطائرة مسيرة وقع في مأرب لكنه نفى مقتل الريمي.