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ترامب وبلومبرغ.. سخرية وتبادل للإهانات

3
FEBRUARY
2020
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تبادل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومايك بلومبرغ الذي يطمح لترشيح الحزب الديمقراطي له في انتخابات العام الجاري الانتقادات الساخرة، الأحد، فيما يشير إلى أن حملة بلومبرغ مستعدة للرد على إهانات ترامب .
 
وأيضا أشارت تصريحات أدلى بها ترامب لقناة فوكس نيوز التلفزيونية وصاحبتها سلسلة منشورات على تويتر في وقت متأخر السبت إلى أن الرئيس الأميركي يتابع بقلق الملياردير بلومبرغ الرئيس السابق لبلدية نيويورك بوصفه منافسا قويا.
 
وفي استطلاع رأي لرويترز/إبسوس شارك فيه ناخبون مسجلون ونُشر، الخميس، جاء بلومبرغ في المركز الثالث بين الطامحين لترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر المقبل بعد أن أنفق ملايين الدولارات من أمواله الخاصة على الدعاية.
 
وقال ترامب في مقابلة إن بلومبرغ الذي يبلغ طوله نحو 5 أقدام و8 بوصات بالمقارنة مع ترامب الذي يبلغ طوله 6 أقدام و3 بوصات طلب صندوقا ليقف عليه خلال المناظرات الديمقراطية.
 
وأيضا نشر ترامب، الذي يعمد غالبا إلى إطلاق صفات ذميمة على معارضيه السياسيين، سلسلة تغريدات على تويتر مساء السبت وصف فيها بلومبرغ "بمايك الصغير".
 
ونفت حملة بلومبرغ أن تكون طلبت صندوقا يقف عليه واستهدفت الحملة بدورها شخص الرئيس الأميركي وهيئته.
 
وقالت جوليوود المتحدثة باسم بلومبرغ: "الرئيس يكذب. هو مريض بالكذب إذ يكذب بشأن كل شيء: شعره المستعار وبدانته والرذاذ الذي يستخدمه وهكذا".
 
ويقول بعض مستشاري ترامب في أحاديث خاصة إنهم يخشون فوز بلومبرغ بترشيح الحزب الديمقراطي لأنه قادر على إنفاق ما يقدر بمليار دولار أو أكثر من ثروته التي تبلغ 60 مليار دولار ليصبح رئيسا للولايات المتحدة.
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