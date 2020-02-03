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قصة مسافر خاف من كورونا فأثار الذعر في الطائرة

3
FEBRUARY
2020
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أثار راكب على متن طائرة ركاب أميركية الذعر بين الركاب، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى إجباره على النزول من الطائرة بعد أن رفض نزع قناع الغاز الذي يرتديه.


وقالت وسائل إعلام أميركية إن رجلا ارتدى قناع الغاز على متن الرحلة 2212 التابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" والمتجهة من دالاس إلى هيوستن.

وعندما طلبت مضيفة الطيران من الرجل خلع القناع عن وجهه، رفض الأخير، مما دفع موظفي شركة الطيران للاتصال بالأمن، الذي أجبره على مغادرة الطائرة.

وأدى رفض الرجل، الذي لم يكشف عن هويته، إزالة قناع الغاز ومماطلته وإجباره على مغادرة الطائرة، إلى تأخر الرحلة لمدة ساعة تقريبا، وتمكنت في النهاية من المغادرة إلى وجهتها من دون الراكب.

وأفادت التقارير بأنه تم الحجز للرجل في الرحلة التالية المغادرة إلى هيوستن، وهذه المرة اضطر إلى السفر من دون أن يرتدي القناع.

وقال راكب عن متن الطائرة نفسها، اسمه جوزيف ساي، لمحطة "كاي تي آر كاي" التابعة لقناة "إي بي سي" في هيوستن "نظرت إلى الأمام، فرأيت رجلا قادما في ممر الطائرة وكان يرتدي قناع غاز، فكان الأمر غريبا ومريبا".

وأضاف قائلا: "على الفور، بدأ الناس يتبادلون الأحاديث والهمز واللمز في الجزء الخلفي من الطائرة"، وأشار إلى أنه لم يكن ممكنا رؤية وجه الراكب صاحب القناع، الأمر الذي أثار قلق الركاب.

وبعد إنزال الراكب صاحب القناع، نشر ساي صورة للرجل على حسابه في تويتر وغرد قائلا "لعلمكم.. لقد تأخرت رحلة 2212 المتجهة إلى هيوستن لمدة ساعة لأنكم تركتم هذا الرجل يصعد إلى الطائرة وهو يرتدي قناعا للغاز. هذا ما أثار قلق الناس على الطائرة واضطررنا إلى الانتظار إلى حين مغادرته".

وأوضح أنه يعتقد أن الرجل كان قلقا بشأن فيروس كورونا، وأنه وضع قناع الغاز كنوع من الحماية المفرطة، مضيفا "لاحظت أن القناع لا يحتوي على الفلتر، لذلك لم يكن له معنى حقا"، وفق ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

 

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