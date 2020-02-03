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ترامب: اتخذنا إجراءات حاسمة لمواجهة "كورونا"

3
FEBRUARY
2020
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قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، إن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات حاسمة لحماية الأميركيين من خطر فيروس كورونا وعرضت المساعدة على الصين، لكن أحد المستشارين الكبار قال إن بكين لم تقبل عرض المساعدة.
 
 
وبدا ترامب يقلل من شأن المخاوف من تأثير الفيروس الشبيه بالإنفلونزا في الولايات المتحدة.
 
ودفعت المخاوف الولايات المتحدة إلى إعلان حالة طوارئ صحية ومنع دخول الأجانب، الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة.
 
وقال ترامب لقناة فوكس التلفزيونية خلال مقابلة يوم الأحد "لا يمكن أن يأتي إلينا آلاف الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة (فيروس كورونا)"، وقال إن المسؤولين الأميركيين عرضوا على الصين "مساعدة هائلة" في التعامل مع الوباء.
 
وأوضح مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، أن الصين أكثر شفافية فيما يتعلق يفيروس كورونا بالمقارنة بأزمات سابقة، لكنها لم تقبل إلى الآن عرضا أميركيا للمساعدة في احتواء المرض.
 
وقال أوبراين في مقابلة مع قناة (سي.بي.إس) التلفزيونية "حتى الآن الصينيون أكثر شفافية بالتأكيد بالمقارنة بأزمات سابقة ونحن نقدر ذلك".
 
ومع ذلك لم ترد بكين إلى الآن على عروض مساعدة أميركية من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومختصين صحيين آخرين.
 
وقال أوبراين: "لم يأتنا رد من الصينيين إلى الآن حول هذه العروض لكننا مستعدون للتعاون معهم"، وأضاف "لدينا خبرة هائلة. هذا (المرض) مبعث قلق عالمي. نريد أن نساعد زملاءنا الصينيين إذا أمكننا ذلك. وقد قدمنا العرض وسنرى إن كانوا سيقبلون".
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