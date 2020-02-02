الرئيس التونسي يصل الجزائر بأول زيارة خارجية له

A + A -

وصل الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، إلى الجزائر، في زيارة ليوم واحد، تعد الأولى له خارج تونس منذ فوزه بالرئاسة.

وسبق أن أكدت الرئاسة التونسية، أن سعيد سيقوم بزيارة نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تلبية لدعوته.

وأضافت أنه "خلال هذه الزيارة، سيجري الرئيسان محادثات حول وسائل وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، كما سيتطرقان إلى الوضع الدولي والإقليمي، وخاصة في ليبيا وفلسطين المحتلة".وتعد هذه الزيارة أول محطة في الزيارات الرسمية لسعيد إلى الخارج، فضلا عن كونها تمثل تنفيذا لتعهد التزم به عند أدائه اليمين الدستورية في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بأن تكون الجزائر أولى محطاته في الخارج.