تدخل عسكري روسي بسبب كورونا

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اصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يتيح استخدام طائرات وزارة الدفاع في إجلاء المواطنين الروس عن الصين.

وأضاف بيسكوف في حديث للصحفيين: "ستشارك القوات الجوية والفضائية الروسية في إجلاء المواطنين الروس عن المناطق الصينية الأكثر تضررا من فيروس كورونا".

في وقت سابق من يوم السبت أعلنت السفارة الروسية في الصين، أنها تستعد لإجلاء المواطنين الروس عن مدينة ووهان ومقاطعة هوبي، حيث تم تسجيل تفشي مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس 2019-nCoV.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت منظمة الصحة العالمية في 31 ديسمبر 2019 بتفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان، الواقعة في القسم الأوسط من البلاد، حيث كتشف الخبراء لاحقا أن المرض ناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا القابل للانتقال بالعدوى.