إجراءات عزل ترامب: مجلس الشيوخ يرفض استدعاء شهود وتبرئة متوقعة للرئيس

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رفض مجلس الشيوخ الأمريكي الجمعة بأغلبية ضئيلة استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في المحاكمة الجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ممهداً بذلك الطريق أمام إجراء تصويت نهائي الأربعاء يتوقع أن يتم خلاله تبرئة الرئيس الجمهوري من التهمتين الموجهتين إليه.

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي الجمعة بأغلبية ضئيلة على رفض استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في المحاكمة الجارية للرئيس دونالد ترامب، ومن المتوقع أن يتم إجراء تصويت نهائي الأربعاء بهدف تبرئة الرئيس من التهمتين الموجهتين إليه.

وبأغلبية 51 مقابل 49، أحبط المجلس جهود الديمقراطيين الرامية لاستدعاء مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض جون بولتون ومستشارين كباراً آخرين للرئيس إلى المحاكمة للاستماع إلى إفاداتهم.

سناتوران جمهوريان يصوتان مع الديمقراطيين

وصوت سناتوران جمهوريان هما ميت رومني وسوزان كولينز مع الديمقراطيين لصالح استدعاء الشهود والوثائق لكنّ صوتيهما لم يكونا كافيين للوصول إلى أغلبية الـ51 صوتاً لإقرار الطلب.