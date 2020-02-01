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ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا ودول عدة تحظر دخول الوافدين من الصين إلى أراضيها

1
FEBRUARY
2020
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أعلنت السلطات الصينية السبت أن عدد الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 259 حالة في البلاد، في حين ناهز عدد المصابين بالفيروس التنفسي المميت 12 ألف شخص على الأقل، وفي ظل هذه الحصيلة الجديدة، حظرت العديد من الدول على الواصلين من الصين الدخول إلى أراضيها، كما أوصت مواطنيها بتجنب السفر إلى الصين.

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 259 حالة، وفقا لما أعلنته السلطات الصينية صباح السبت، في حين ناهز عدد المصابين بالفيروس التنفسي المميت 12 ألف شخص.

وقالت لجنة الصحّة الوطنية في مؤتمرها الصحافي إن عدد الوفيات الجديدة المسجلة في الساعات الـ24 الماضية بلغ 46 حالة وفاة، جميعها، باستثناء حالة وفاة واحدة فقط، سجلت في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في كانون الأول الماضي.

أكثر من 11 ألف مصاب

وأضافت أن الحصيلة الإجمالية لعدد الذين توفوا من جراء الفيروس ارتفعت بذلك إلى 259 شخصاً. وواصلت العدوى انتشارها في الصين إذ بلغ عدد المصابين بالفيروس 11 ألفاً و791 شخصاً.

ويعتقد أن الفيروس الجديد ظهر في سوق بمدينة ووهان تباع فيه حيوانات برية، وانتشر في ظل موسم عطلة رأس الصينية الصينية التي يسافر خلالها ملايين الصينيين داخلياً وإلى الخارج.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في ووهان ومحاصرة مقاطعة هوبي.

دول تحظر دخول الوافدين من الصين إلى أراضيها

وعززت دول العالم قيود السفر على الواصلين من الصين، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية "حال طوارئ" على الصعيد الدولي على خلفية الفيروس.

الولايات المتحدة ترفع مستوى التحذير إلى أعلى درجة

واتخذت الولايات المتحدة الجمعة إجراءات استثنائية للتصدي للفيروس، تشمل منع الأجانب من دخول أراضيها إذا ما كانوا قد زاروا الصين خلال الأسبوعين الماضيين، وفرض حجر صحي مدة تصل إلى 14 يوماً على المواطنين الأمريكيين العائدين من هوبي.

ورفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى التحذير إلى أعلى درجة، داعية الأمريكيين إلى "عدم السفر" إلى الصين، بينما حضت المتواجدين فيها على المغادرة.

سنغافورة توقف إصدار تأشيرات لحملة جواز السفر الصيني

وذهبت كل من سنغافورة وفيتنام ومنغوليا أبعد من ذلك.

وفي إشارة إلى أنها ترجح "ارتفاعًا أكبر" في انتشار الفيروس، حظرت الحكومة السنغافورية دخول الركاب القادمين وأولئك العابرين منها الذين زاروا الصين خلال الأيام الـ14 الماضية، وأوقفت إصدار جميع أشكال التأشيرات الجديدة لحملة جوازات السفر الصينية.

منغوليا لن تستقبل المواطنين الصينيين

بدورها، أعلنت منغوليا أنها لن تستقبل المواطنين الصينيين والأجانب القادمين من البلد المجاور جواً أو بالقطارات أو السيارات اعتباراً من السبت وحتى الثاني من آذار. وسيمنع المنغوليون كذلك من السفر إلى الصين خلال الفترة ذاتها.

فيتنام: التجارة مع الصين "غير محبذة"

أما في فيتنام، فأمر رئيس الوزراء نغوين شوان فوك بتعليق إصدار أي تأشيرات سياحية جديدة للمواطنين الصينيين والأجانب الذين سافروا إلى الصين خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف أن التجارة مع الصين ستكون "غير محبذة" إلى حين تراجع انتشار الوباء.

وانضمت اليابان بدورها إلى بريطانيا وألمانيا وغيرهما من الدول التي أوصت مواطنيها بتجنّب السفر إلى الصين.

France 24
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