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هل تنبأ مسلسل "ذا سيبمسونز" الشهير بـ"كورونا" قبل 27 عامًا؟!

1
FEBRUARY
2020
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لم يكن الملياردير الأميركي بيل غيتس، على ما يبدو، الوحيد الذي توقع ظهور فيروس قاتل في الصين، قبل أن ينتقل إلى دول عدة ويصبح تهديدا دوليا.

فبحسب تقارير صحفية، توقع مسلسل "ذا سيمبسونز" الكرتوني الكوميدي الشهير المثير للجدل، انتشار الفيروس قبل 27 عاما، في ظاهرة غريبة أخرى مرتبطة بالمسلسل حظيت باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن العديد من عشاق المسلسل باتوا على ثقة بأن المسلسل قد تنبأ بانتشار "فيروس كورونا"، بعد أن أعادوا تداول حلقة قديمة تعود إلى عام 1993.

ونشر مغردون عبر موقع "تويتر" صورا ومقاطع فيديو، تقارن بين الفيروس الذي تحدثت عنه الحلقة، وفيروس "كورونا" الذي قتل حتى الآن 259 شخصا جميعهم في الصين، من بين آلاف المصابين.

وكان نجوم المسلسل في ذلك الوقت يتحدثون عن تفشي فيروس اسمه " أوسكا فلو" في بلدة أميركية، بعد أن قدم إليها من اليابان.

وأصر عشاق المسلسل الأميركي على ربط الأمرين، رغم أن حلقة "ذا سيمبسونز" تحدثت عن اليابان لا الصين كما في حالة "كورونا".

وتظهر إحدى الصور موظف مصنع في اليابان وهو يسعل داخل بضائع معبأة في صندوق قبل إرسالها إلى الولايات المتحدة، حيث عانى أميركيون أعراضا شبيهة بما يسببه الفيروس الحالي.

وكتب مغرد: "عائلة سمبسون في 1993، توقعت هذه السلسلة الملتوية فيروس كورونا. أنا مدهش بشدة".

وكان المسلسل الذي أتم 30 عاما من العروض المتتالية على شاشات التلفزيون الأميركية قد تنبأ بالعديد من الأحداث بشكل مريب، مثل فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية، وهجمات 11 أيلول.

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