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اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الجمعة، بعض الدول العربية بارتكاب "خيانة" ببقائها "صامتة" ازاء خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.



وقال اردوغان في خطاب أمام مسؤولي حزبه، "حزب العدالة والتنمية" في أنقرة، إن "الدول العربية التي تدعم مثل هذه الخطة إنما ترتكب خيانة حيال القدس وكذلك حيال شعوبها والأهم من ذلك حيال كل الإنسانية".



وأضاف اردوغان: "السعودية خصوصا صامتة. متى ستوصلين صوتك؟ سلطنة عمان والبحرين الأمر نفسه. حكومة أبوظبي تصفق. عار عليكم! عار عليكم!".



وكان اردوغان المدافع بشدة عن القضية الفلسطينية اعتبر، الاربعاء، ان هذه الخطة التي تقدم القدس على انها "عاصمة لا تقسم" لاسرائيل، "غير مقبولة على الإطلاق".