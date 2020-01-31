عيد ميلاد تحول إلى خطف وقتل!

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تحول حفل عيد ميلاد لطفلة في الهند إلى جريمة خطف 23 طفلاً وقتل الخاطف وزوجته.

وفي التفاصيل، دعا رجل يعيش في شمالي الهند 32 طفلاً بالقرية للمشاركة في حفل عيد ميلاد ابنته البالغة من العمر عاماً واحداً.

وعندما دخل هؤلاء الأطفال المنزل، أغلق الرجل عليهم المكان واحتجزهم رهائن كما احتجز زوجته وابنته.

وحاوطت الشرطة المنزل وظلت تتفاوض مع الخاطف لمدة 10 ساعات ولكن لم تنجح إلا بتحرير طفلة صغيرة.

فلجأت السلطات إلى الاستعانة بالقوات الخاصة التي اقتحمت المنزل وقتلت الخاطف أثناء تبادل إطلاق النار.

والجدير ذكره أن زوجة الخاطف توفيت وهي تحاول الهروب إثر تعرضها للضرب على يد سكان المنطقة.