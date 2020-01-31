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أول امرأة تتعافى من "كورونا": لا تخافوا من المرض

31
JANUARY
2020
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نصحت أول صينية تتعافي من فيروس «كورونا» الجديد بعدم الخوف، والوقاية منه بأفضل طريقة ممكنة، بارتداء قناع وغسل اليدين والتوجه للمستشفى فورا إذا ارتفعت درجة الحرارة، وبدأ السعال وأعراض أخرى.

 

وروت هو جيانغ البالغة من العمر 44 سنة، بعد شفائها تجربة معاناتها وعلاجها من هذا المرض في مقابلة مع وكالة "شينخوا"الصينية.

 

وقالت إن زوجها لاحظ الإعياء عليها عندما توجهت في 15 يناير إلى المنزل للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة، عندما التقاها في محطة سكة حديد المقاطعة لاستقبالها، لكنه عندما رأى أنها ليست على ما يرام، نقلها على الفور إلى مستشفى محلي، لكن علاجها هناك لعدة أيام لم يوصل لنتيجة إيجابية.

 

في 21 يناير، تم نقلها إلى مستشفى سانسيا المركزي في وانزهو، حيث تم عزلها وتشخيص مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن نوع جديد من فيروس "كورونا"، وكانت أول مريضة بهذا المرض في تشونغتشينغ، وكان الأطباء والممرضات يعاملونها برعاية خاصة.

 

وكشفت جيانغ أن الأطباء أعطوها علاجا مضادا للفيروسات ومضادا للعدوى في نفس الوقت، واستخدموا طرق الطب الصيني التقليدي. وفي الأيام الأخيرة، تغيرت جميع الأعراض إلى الأفضل. وبعد ذلك قال لها الأطباء إنه يمكنها الخروج من المستشفى، ولم يأخذ الأطباء أي مال منها على علاجها.

 

وختمت جيانغ بالقول: "يسألونني ما إذا كان هذا المرض فظيعا؟ أعتقد أن أهم شيء هو عدم الخوف منه، والأهم هو حماية نفسك بأفضل طريقة ممكنة، من المهم جدا ارتداء قناع وغسل يديك كثيرا. إذا ارتفعت درجة الحرارة، وبدأ السعال وأعراض أخرى، فيجب الذهاب إلى المستشفى على الفور. لا داعي للقلق من أنك معزول، وعليك الحفاظ على مزاج جيد، وفعل ما يقوله الأطباء، يجب أن نثق بالأطباء، وحينها سوف تتحسن بالتأكيد".

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