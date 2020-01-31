حرائق أستراليا تهدد العاصمة.. وأول "طوارئ" منذ 17 عاما

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أعلن مسؤولون في استراليا، الجمعة، رفع حالة الطوارئ في العاصمة كانبيرا والمناطق المحيطة بها، تحسبا لخروج حريق غابات كبير عن السيطرة في ظل ارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح قوية.

وقال رئيس حكومة مقاطعة العاصمة، أندرو بار، إن قرار إعلان أول حالة طوارئ منذ حرائق الغابات الفتاكة في عام 2003، يشير إلى خطر محتمل خلال اليومين المقبلين، وفق "رويترز".

وذكر مسؤولون أن حريقا يخرج عن السيطرة بجنوب المقاطعة على أعتاب كانبيرا قد اتسعت رقعته إلى 185 كيلومترا مربعا.

وستمتد حالة الطوارئ، المعلنة الجمعة، 72 ساعة، وتعطي السلطات صلاحيات أكبر لإصدار أوامر إجلاء وإغلاق طرق والسيطرة على ممتلكات خاصة.

ومن المتوقع أيضا أن تجتاح موجات حارة ولايتي فيكتوريا ونيوساوث ويلز يومي السبت والأحد، حيث لا تزال النيران مستعرة في 80 موقعا تقريبا.

وتكافح أستراليا حرائق غابات عبر سواحلها الشرقية منذ أشهر، أودت بحياة 33 شخصا، وأدت أيضا إلى نفوق ما يقدر بنحو مليار حيوان منذ سبتمبر.