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الصين تعلن قرارا مهما بشأن مواطني "بؤرة الفيروس"

31
JANUARY
2020
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أعلنت الحكومة الصينية عن قرار جديد يستهدف حصر انتشار فيروس كورونا يستهدف هذه المرة المواطنين المنتمين لـ"بؤرة الفيروس" خارج البلاد.
 
 
وأوضحت الحكومة الصينية أنها سترسل طائرات مستأجرة لإعادة مواطني مدينة ووهان مركز فيروس كورونا المستجد، الموجودين في الخارج، في "أقرب وقت ممكن" إلى ديارهم، وفق ما أكدت وزارة الخارجية، الجمعة.
 
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، هوا تشونغيينغ، إن القرار اتخذ نظرا "للصعوبات الفعلية التي يواجهها مواطنو مقاطعة هوبي خصوصا أهالي ووهان، في الخارج".
 
ويأتي قرار الوزارة في وقت أعلن عدد من شركات الطيران عن تعليق أو تقليص عدد الرحلات إلى الصين، التي تبذل جهودا حثيثة لاحتواء تفشي الفيروس الجديد القاتل.
 
ونصحت الصين مواطنيها بإرجاء السفر إلى الخارج، وألغت الرحلات السياحية المنظمة خارج البلاد، فيما نصح عدد من الدول من بينها ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة واليابان مواطنيها بتجنب السفر إلى الصين.
 
وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي الخميس، بشأن تعليق الرحلات، قال تشو تاو من إدارة الطيران المدني الصينية، إن السلطات تنسق الجهود لإعادة المسافرين إلى ديارهم.
 
وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 42 شخصًا إضافيًا في مقاطعة هوبي بوَسط الصين، حسبما أعلنت السلطات الصحّية المحلّية الجمعة. وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للوفيّات في الصين من جرّاء الفيروس إلى 213.
 
كما سُجّلت 1200 إصابة إضافيّة بالفيروس في هوبي خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، ما يرفع عدد الإصابات في الصين إلى 8900 حالة.
 
 
 
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